Ten Hag elogia liderança de Bruno Fernandes: "É um grande exemplo para todos"

Bruno Fernandes, capitão do Manchester United

Criativo português tem sido o capitão da equipa na maioria dos jogos do Manchester United esta temporada e o treinador desfez-se em elogios à sua liderança dentro de campo.

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, elogiou este domingo a capacidade de liderança de Bruno Fernandes, que tem sido o habitual capitão dos red devils na presente temporada.

"Enquanto capitão, ele é um exemplo dentro de campo com a energia que deixa. Ele é muito importante para a equipa na abordagem tática e nas transições. Ele consegue atingir e lidar com níveis de carga muito altos e consegue realizar muitos jogos. É um grande exemplo para todos no plantel", afirmou, em conferência de imprensa.

Titular indiscutível nos red devils, o criativo português leva sete golo e outras tantas assistências em 35 jogos disputados esta época.

O Manchester United recebe esta tarde (14h00) o Leicester, em jogo da 24.ª jornada da Premier League.