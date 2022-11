Ten Hag elogia Dalot: "Estamos muito contentes com a sua evolução"

Declarações de Erik ten Hag, treinador dos red devils, em conferência de imprensa de antevisão ao Real Sociedad-Manchester United, partida relativa à última jornada da fase de grupos da Liga Europa e que está marcada para quinta-feira, às 17h45.

Diogo Dalot: "Espero que continue a progredir, que não se deixe ficar neste nível. Estamos muito contentes com a evolução do Diogo, mas eu sei que qualquer clube de topo precisa de um suplente e de concorrência. Penso que podemos substituí-lo com o Victor Lindelof e o Tyrell Malacia, e com sorte, Aaron Wan-Bissaka vai voltar de lesão. É pesado para um jogador quando tem de jogar todos os jogos, mas ele tem um bom perfil físico e precisa de continuar a evoluir. Estamos confiantes em que isso aconteça".

O que mudou desde a derrota no País Basco (0-1)? "Passaram seis semanas e agora temos uma equipa diferente. Na altura, nem todos os jogadores estavam bem fisicamente. Estamos a crescer, a evoluir e a fazer um bom progresso. Sabemos que é difícil ganhar jogos lá, mas gostamos do desafio. Sabemos que temos de ganhar por dois golos de diferença, temos um plano para tal e vamos fazer tudo para concretizá-lo".

Importância do primeiro lugar: "É óbvio que é importante. Temos a capacidade de vencer amanhã. Se queremos levantar o troféu, temos de vencer todos os jogos".