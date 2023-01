Ten Hag elogia Bruno Fernandes: "Estou muito contente com ele, é um exemplo"

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Manchester United, em entrevista aos meios do clube.

Bruno Fernandes: "É um exemplo. É por esse motivo que ele usa regularmente a braçadeira de capitão e isso é exemplificado pela sua energia. Ele é muito bom em transições ofensivas e defensivas e esse é um elemento chave no futebol atual. Ele é muito bom nisso e também traz muita qualidade naquela zona do campo [meio campo]. A equipa está muito feliz com ele e eu também".

Hoje vai defrontar o Everton nos 32 avos de final da Taça de Inglaterra. Tem noção da importância desta prova? "Sim, sempre olhei para a final da Taça de Inglaterra, em Wembley, como um grande evento. É massivo. Diria que é muito mais importante aqui do que nos Países Baixos, mas a Europa tem sido influenciada pela Inglaterra. As Taças estão tornar-se mais importantes e significativas na Europa. No Ajax também tivemos esta abordagem, queríamos fazer a dobradinha. Ainda que a Taça não resulte num grande prémio, não entras na Liga dos Campeões graças a ela, é um troféu de alto valor".

O que espera do Everton? "Vai ser um adversário muito bom. Defrontámo-nos uma vez na Liga e foi um bom jogo da nossa parte [vitória por 2-1], mas nessa altura eles estavam numa boa fase. Eles têm grandes jogadores e um grande treinador [Frank Lampard], portanto tenho a certeza de que eles serão altamente ambiciosos e vão tentar ganhar. Eles mostraram-se contra o Manchester City [empate 1-1], fizeram uma exibição muito boa e conseguiram um ponto. Sabemos que temos de estar prontos para este jogo. Sabemos que temos de ser energéticos e que temos estar a 100 por cento para vencer o jogo. Se não estivermos, vamos ser mortos e não é isso que pretendemos".