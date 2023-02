"Ten Hag é exigente, ou fazes ou estás fora", garante Bruno Fernandes

Bruno Fernandes considera que Ten Hag é um treinador exigente e que não olha a nomes na hora de castigar.

Com Erik ten Hag não dá para brincar. Assim o diz Bruno Fernandes, médio que é treinador pelo neerlandês no Manchester United. Numa entrevista ao grupo de media britânico BT Sport, o internacional português explicou que os jogadores têm de fazer o que o treinador pede, caso contrário são afastados.

"Ele é exigente. Exige das pessoas e tu ou fazes, ou estás fora. No início estávamos tudo a pensar: 'Será que ele faz isto quando for um jogador importante a não fazer as coisas como ele quer? Será que vai ser afastado?' E a verdade é que ele o fez. Fez com o Cristiano, com o Jadon Sancho, com o Marcus Rashford", adiantou.

E Bruno Fernandes concorda com a postura do técnico: "Sentei-me com o David (de Gea) e disse-lhe 'tem de ser assim, porque senão os mais jovens vão pensar que se ele não faz nada aos outros, também não lhes vai fazer nada'. Ele exigiu do Rashford. Tens de ser consistente, não só no teu jogo, nos golos e na tua performance, mas também fora do campo."

Outro dos temas abordados na entrevista foi a forma como o médio vive os jogos, já conhecido por gesticular muito. "Quando eu acho que um jogador fez algo errado e tinha uma opção melhor, e só não optou por isso porque queria marcar ou fazer um drible... aí eu vou gritar com ele, porque temos de fazer as coisas a pensar na equipa. Mas, ao mesmo tempo, se vir alguém com falta de confiança, a falhar um passe ou um remate, também vou gritar com ele, mas de forma a encorajar", vincou.