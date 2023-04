Ten Hag destaca papel de Bruno Fernandes: "Fez um jogo brilhante com bola..."

Manchester United venceu pela margem mínima frente ao Brentford, em jogo em atraso da 25.ª jornada da Premier League.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu na quarta-feira por 1-0 na receção ao Brentford, num jogo em atraso da 25.ª jornada da Premier League.

Após a partida, Erik ten Hag, treinador dos red devils, deixou largos elogios na direção de Bruno Fernandes, salientando a importância do médio português na primeira fase de construção de jogo.

"O Brentford é um adversário muito complicado. Se virem os seus resultados e analisarem-nos, especialmente contra equipas de topo, eles jogam muito bem e é muito difícil criar oportunidades contra eles. Nós criámos algo porque, especialmente com bola, jogámos muito bem. Isto foi iniciado pelo Bruno, que fez um jogo brilhante com bola, ditando o ritmo do jogo a partir de trás devido à ocupação do meio campo. Os nossos jogadores nos flancos [Jadon Sancho e Antony] também jogaram muito bem", destacou.

"Na segunda parte, não conseguimos um segundo golo. Foi mais uma batalha, mas deu para ver a determinação, o desejo e a paixão que nos faltou no domingo [0-2 frente ao Newcastle]. Estes são os níveis que temos de mostrar em todos os jogos. No domingo, os níveis do United não foram aceitáveis, por isso tivemos várias coisas que me deixaram felizes [nesta partida]", acrescentou o técnico.

Apesar da vitória, o Newcastle também tinha um jogo em atraso, vencendo por 5-1 em casa do West Ham, o que deixa os red devils na terceira posição da Premier League, com os mesmos 53 dos magpies, terceiros. Sobre o assunto, Ten Hag não se mostrou surpreendido com a goleada, dizendo que todos vão lutar para vencer o máximo de pontos até ao final da época.

"Dá para ver que a abordagem está mudar por parte de todas as equipas, à medida que nos aproximamos do final. Os pontos ficam mais caros no fim. Isto exige também uma certa mentalidade e quando não a trazes para o relvado, sofres derrotas na Premier League. Quando um ou dois jogadores não a trazem, tens um problema enquanto equipa. Vimos isso no domingo, mas hoje foi uma exibição que eu esperava e que exigo", sentenciou.