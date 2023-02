Ten Hag dá mérito a Bruno Fernandes pelo bom momento de Rashford

Médio português fez duas assistências na vitória do Manchester United sobre o Leicester. Uma delas foi para um golo de Rashford.

Marcus Rashford é o homem do momento no Manchester United, mas Bruno Fernandes também tem estado em grande plano. Erik ten Hag, treinador dos red devils, elogiou o internacional português e atribuiu mérito ao médio por colocar o avançado inglês no sítio certo.

"Fez um grande passe para o primeiro golo, fez um jogo magnífico. Tem colocado o Rashford na posição certa. Cria linhas de passe, dá muito apoio, cruza... Tem feito um grande trabalho", referiu após a vitória por 3-0 sobre o Leicester, no domingo.

Bruno Fernandes fez duas assistências na partida de ontem. A primeira foi para Rashford.