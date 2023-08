"Tempo para João Félix? Não depende de mim, pergunte-lhe a ele e ao seu agente"

Diego Simeone, treinador do Atlético, fala sobre a situação do internacional português.

Diego Simeone, treinador do Atlético, concedeu uma entrevista ao jornal espanhol As e a situação de João Félix foi, naturalmente, um dos pontos abordados pelo técnico argentino.

"O grande foco é a equipa. É normal que na imprensa o facto de ele ficar ou sair gere um foco. Eu já disse que não há ninguém mais importante do que o clube, mas ninguém. Não podia ser mais claro do que isso", começou por dizer.

Questionado sobre os motivos que impediram Félix de "explodir" no clube colchonero, comentou: "Tem as suas características de jogo, deu o máximo que tinha, esforçou-se muito para trabalhar. Não posso queixar-me do que ele deu, porque foi o que ele pôde dar".

"Ele tem condições extraordinárias, já falámos disso um bilião de vezes. Vê-se que tem um bom cabeceamento, um bom remate com a esquerda, com a direita, uma boa rotação, um contra um... Tempo? Não depende de mim, pergunte-lhe a ele e ao seu agente", rematou Simeone.