Tempo escasseou e Liverpool não conseguiu selar contratação de Fábio Carvalho

Liverpool e Fulham ficaram sem tempo para selar a transferência de Fábio Carvalho

A intransigência do Fulham em que Fábio Carvalho completasse o que resta da época no clube terá sido o fator-chave que acabou por ditar a demora nas negociações, segundo a Sky Sports, com o criativo de 19 anos a passar a estar livre para assinar um pré-acordo com qualquer clube até ao próximo verão, altura em que o contrato expira com os cottagers.

Prolonga-se assim a incerteza em torno do futuro de Carvalho, uma das grandes sensações do líder do Championship na atual época, com oito golos e três assistências em 19 jogos até ao momento.