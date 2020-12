"Tememos que Trincão seja um André Gomes em vez de um Luís Figo"

Jornal Mundo Deportivo analisa forma recente do português e mostra algumas reticências.

Na sequência de uma pré-época prometedora, Francisco Trincão passou de desconhecido a uma das grandes esperanças da "versão Koeman" do Barcelona.

O extremo português, ex-Braga, que custou 31 milhões de euros aos cofres do clube "blaugrana", mostrou pormenores de qualidade e até passou a ser presença regular nos convocados de Fernando Santos para a Seleção Nacional. Contudo, as últimas semanas não têm sido de grande inspiração para o jovem atacante e, em Barcelona, já há quem levante questões.

"Trincão ou como deixar escapar 15 oportunidades", pode ler-se num artigo publicado pelo diário catalão Mundo Deportivo. "Fez uma boa pré-temporada. Combinava rápido e com precisão, aparecia de surpresa na grande área e rematava sem desenvoltura. A quem pensou emprestá-lo, passou a vontade. Podia ser um extremo muito útil no lado direito. E, com 20 anos, é", começa por referir a publicação, que prossegue com a lembrança de outros dois internacionais portugueses que passaram por Camp Nou: Luís Figo e André Gomes.

"Agora, não parece o mesmo. Aparenta ter perdido a confiança. Não se desmarca, quer as bolas todas no pé, não toma boas decisões e é brando no choque. Também não se entende com Dest e parece que se vai diluindo. Podendo ser um Figo - com as devidas diferenças -, começamos a temer que seja um inofensivo André Gomes. Não será por falta de oportunidades. Koeman lançou-o em 15 dos 16 jogos, três dos quais como titular", assinala o Mundo Deportivo, que, no entanto, dá margem a novo fôlego de Trincão:

"Toca a espevitar. Cerrar os dentes, soltar-se, mostrar personalidade em campo e dizer 'eu estou aqui'", remata o jornal.