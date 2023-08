Tema Bernardo Silva a aquecer: em Espanha falam de uma conversa com Guardiola

Internacional português terá pedido para sair rumo ao Barcelona.

Está cada vez mais quente o interesse do Barcelona em Bernardo Silva. Em Espanha, o jornal Mundo Deportivo escreve esta segunda-feira que o internacional português está a movimentar-se no sentido de facilitar o negócio entre citizens e clube catação. No caso, a publicação assegura que falou com Pep Guardiola no sentido de lhe abrir a porta de saída.

Bernardo considera que, depois de conquistar a Champions pelo campeão inglês em título, terminou um ciclo no clube britânico, mostrando-se motivado para cumprir um sonho de criança e rumar a Camp Nou.

Antes, já tinha sido noticiada uma conversa com o treinador espanhol, na qual teria ficado em cima da mesa a possibilidade de sair perante uma boa oferta apresentada ao City.

O jogador de 28 anos está em Inglaterra desde 2017/18 e jogou os todos os minutos da Supertaça com o Arsenal, ganha pelos gunners nas grandes penalidades.