"Tem que mudar o nome dele de Abel Ferreira para Gargamel. Que gajo enjoado..."

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, foi criticado pelos ex-jogadores Emerson Sheik e Cicinho.

Após a vitória no dérbi com o Santos, na segunda-feira, Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, voltou a criticar a imprensa e o futebol brasileiro. As palavras do técnico português não foram bem recebidas por todos. Os ex-jogadores Emerson Sheik (ex-Flamengo e Corinthians) e Cicinho (ex-São Paulo e antigo internacional brasileiro), atualmente comentadores no canal SBT, revelaram alguma irritação com o comportamento de Abel.

"Ele é pago e foi contratado para levar o Palmeiras às vitórias. Ele está a cumprir esse papel. Tem que esquecer um pouco a imprensa. Na verdade, tem que mudar o nome dele de Abel para Gargamel [personagem dos Smurfs], porque vai ser zangado lá longe, que gajo enjoado", ironizou Cicinho na edição desta terça-feira do "Arena SBT".

"Não somos donos da verdade, mas vamos ter um pouquinho de amor no coração. Se o Palmeiras perde é a imprensa, se ganhar é a imprensa. É pago para ganhar", completou o ex-lateral.

Emerson Sheik completou a dizer que "ninguém aguenta mais" o técnico. Ele mandou um recado para que o português tenha um comportamento mais contido.

"Ele perde e fala mal, vem com uma conversinha fiada. Senhor Abel, em nome da imprensa, que programa de ódio? O que queres dizer com essa frase? Ele tem que fazer a equipa dele jogar, ganhar os campeonatos e ficar quietinho. Sempre que acontece alguma coisa de errado, ele cria essa situação toda. Menos, chegaste agora. Ele é 'rabugento', é chato, até os seus jogadores já estão chateados contigo também, porque estás a falar muita 'besteira'", criticou o ex-avançado.