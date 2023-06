TAP pede desculpa, Danilo agradece e até deixa uma sugestão

Internacional português denunciou esta quinta-feira uma situação desconfortável no Aeroporto de Lisboa.

Danilo Pereira, internacional português do PSG, criticou a TAP esta quinta-feira, denunciando um episódio que ocorrido no Aeroporto de Lisboa. O internacional português partilhou um vídeo nas redes sociais, em que se mostrava dentro de um autocarro e diz que teve de "esperar 40 minutos", com as altas temperaturas que se registam por estes dias.

Uma situação que mereceu um pedido de desculpas da TAP. "Olá Danilo, lamentamos uma vez mais a situação e informamos que a situação do autocarro ocorreu devido ao tráfego de aeronaves e outros equipamentos entre terminal 1 e 2. Pedimos desculpa pelo transtorno causado. Caso possamos ser úteis em qualquer outra questão, por favor, disponha, obrigado", acrescentou a companhia aérea", pode ler-se, numa conversa que Danilo partilhou nas redes sociais e que teve resposta do futebolista.

"Olá, agradeço imenso. Acho que é uma situação que é desconfortável, pois muita gente passa mal nessas situações e também é algo recorrente na companhia. Tendo filhos pequenos que ficam fechados num espaço lotado e reduzido não é agradável! Penso que seja sempre melhor esperar no Gate (porta de embarque) se o voo está atrasado e não despachar as pessoas para os autocarros. Muito obrigado pela resposta", reagiu.