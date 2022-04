Talleres de Pedro Caixinha volta a perder na Liga argentina e passa a ser último

Formação do técnico português é última classificada na Liga argentina

O Talleres de Córdoba, treinado por Pedro Caixinha, perdeu este sábado por 3-0 no campo do Atlético de Tucumán, em jogo da 13.ª jornada do grupo A da Liga argentina.

No Estádio Monumental Presidente José Fierro, em San Miguel de Tucumán, encontraram-se as duas equipas mais mal classificadas no grupo A do campeonato, com a vitória do Tucumán, que era último, a entregar a lanterna-vermelha à formação orientada por Caixinha.

O Tucumán chega aos dez pontos, agora à frente do Platense (nove) e do Talleres de Córdoba (oito).

Os golos na partida foram marcados por Tiago Palácios (autogolo, aos 9 minutos) e Cristian Menendez (27 e 90+5, este de grande penalidade).