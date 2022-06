Talleres, de Pedro Caixinha, perde e afunda-se na Argentina

Com a derrota, o Talleres está, à condição, no 23.º lugar do campeonato argentino, com apenas quatro pontos em cinco rondas.

O Talleres, treinado pelo português Pedro Caixinha, perdeu em casa (0-2) com o Central Córdoba, seguindo provisoriamente no 23.º posto da Liga argentina, com três derrotas, um empate e uma vitória nas cinco primeiras jornadas.

Os golos dos visitantes só apareceram na reta final do encontro, com o experiente avançado Cláudio Riano a bisar, aos 84 e 90 minutos, dando os três pontos ao Central Córdoba.

