Talleres, de Pedro Caixinha, arranca empate a ferros nos oitavos da Libertadores

Pedro Caixinha, treinador do Talleres

Formação do treinador português esteve a perder até aos 87

O Talleres, orientado por Pedro Caixinha, conseguiu esta quinta-feira um empate caseiro (1-1) na receção aos argentinos do Cólon, em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça Libertadores.

A formação do técnico português esteve em sério risco de começar a fase a eliminar da prova com uma derrota em casa, fruto de um golo, aos 61, de Ramón Ábila, avançado do Cólon.

A desvantagem perdurou até aos 87, quando um golo de Alan Franco, médio de 23 anos, salvou um ponto para os argentinos de Caixinha, que voltam a encontrar o mesmo adversário no dia 6 de julho, às 23h15, desta vez em Santa Fe.