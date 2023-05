Taça Sul-Americana: Luís Castro e Pedro Caixinha ganham e são líderes

Botafogo venceu por por 2-3 na casa do Univ. César Vallejo. Bragantino goleou Oriente Petrolero, fora de casa, por 0-4

Os treinadores portugueses voltaram a sorrir na Taça Sul-Americana. Luís Castro e Pedro Caixinha venceram fora de casa e terminaram a jornada na liderança dos respetivos grupos.

Para o Bragantino, treinado por Caixinha, a visita ao terreno do Oriente Petrolero acabou em goleada, por 0-4. Lucas Evangelista, antigo jogador de Estoril e Vitória de Guimarães, fez um dos golos para uma equipa que tem os mesmos 10 pontos dos argentinos do Estudiantes, no primeiro lugar do grupo, mas que conta com uma melhor diferença de golos.

O Botafogo, treinado por Luís Castro, também venceu fora de casa, mas apenas por 2-3, diante do Univ. César Vallejo. Gustavo Sauer foi um dos marcadores de serviço de uma equipa que, ao intervalo, vencia por 0-3. Os brasileiros têm oito pontos, no primeiro posto, os mesmos da LDU Quito, mas mais golos marcados.

Na próxima jornada, os dois líderes dos dois grupos medem forças. As equipas dos treinadores portugueses jogam fora de casa, em Quito e De la Plata.