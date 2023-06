Taça Sul-Americana: Botafogo empata e Luís Castro fica mais perto dos oitavos

Empate sem golos contra a LDU Quito mantém a equipa de Luís Castro na liderança do grupo. Falta apenas uma jornada à fase de grupos

O Botafogo está mais perto dos oitavos da Taça Sul-Americana, depois de empatar sem golos diante da LDU Quito.

Empatados com oito pontos na liderança do grupo, as duas equipas mediram forças, com a turma de Luís Castro a resgatar um ponto que lhe deixa no primeiro lugar à partida para a derradeira jornada.

Na derradeira jornada, o Botafogo recebe o Magallanes, terceiro classificado do grupo. Uma vitória pode chegar, mas é preciso manter a vantagem nos golos marcados ou na diferença de golos face à LDU Quito, que visita o último classificado.