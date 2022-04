Taça dos Libertadores: uma goleada cheia de recordes para Abel Ferreira

Palmeiras recebeu e venceu o Independiente Petrolero por 8-1.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, alcançou mais uma vitória na Taça dos Libertadores, cujas últimas duas edições venceu, e de forma folgada. A equipa brasileira recebeu e goleou o Independiente Petrolero, da Bolívia, por 8-1, em jogo do Grupo A da prova.

A formação visitante até começou bem, com um golo de Correa ao minuto seis, mas a reação do Palmeiras foi avassaladora. Zé Rafael, Rafael Navarro, com um póquer, Rony e Raphael Veiga, que bisou, construíram o resultado final.

Este foi, de resto, um jogo de recordes. O Palmeiras, antes de mais, alcançou a vitória mais expressiva na prova, depois do 7-0 ao El Nacional, do Equador, em 1995. Além disso, esta é a maior goleada no Allianz Parque, inaugurado em 2014, e também na era Abel Ferreira, que assumiu o comando em novembro de 2020.

No Grupo A, o Palmeiras lidera com seis pontos em dois jogos, Emelec e Independiente têm um e o Deportivo Táchira está a zeros, embora equatorianos e venezuelanos tenham apenas um jogo realizado.