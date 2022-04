Taça do Brasil: Luís Castro em boa posição, Vítor Pereira empata

Botafogo derrotou o Ceilândia, enquanto o Corinthians empatou em casa da Portuguesa.

O Botafogo, de Luís Castro, colocou-se em excelente posição para se apurar para os oitavos de final da Taça do Brasil, com um triunfo sobre o Ceilândia, enquanto o Corinthians, de Vítor Pereira, empatou.

No terreno do Ceilândia, equipa do quarto escalão do futebol brasileiro, o Botafogo venceu por 3-0, com golos de Kanu (19 e 53) e de Lucas Piazon (56), ex-jogador de Rio Ave e do Braga.

O Botafogo recebe a equipa do Estado de Brasília em 13 de maio, no encontro da segunda mão.

Apesar de jogar também com uma equipa da Série D, o Corinthians não conseguiu melhor do que um empate 1-1 no terreno da Portuguesa do Rio de Janeiro.

A Portuguesa adiantou-se no marcador logo aos três minutos, por Cafu, mas Jô (45) fez o empate com que se vai para a segunda mão, marcada para 11 de maio.