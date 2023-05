Tabata marca e Palmeiras vence: "Por isso disse que gosto muito do arroz e feijão"

Equipa de Abel Ferreira derrotou o Fortaleza para a Taça do Brasil. Ex-Sporting voltou à titularidade e esteve em foco.

O Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, recebeu e venceu o Fortaleza por 3-0, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Taça do Brasil. Bruno Tabata, ex-Sporting e Portimonense, voltou a ser titular e apontou o segundo golo da equipa.

"Já falei da adaptação do Bruno ao contexto, a exigência dos jogos, jogar em três em três dias, e demorou um pouco mais. No momento em que estava a ganhar confiança, acabou por se lesionar e ficou um bom tempo fora. Quando voltou, teve uma recaída na perna. Mas é um jogador com o qual contamos naquela posição. Ele já tinha entrado nos últimos jogos, sabendo que o Artur não jogaria este e que o Giovani estaria na seleção. São coisas naturais. Não era preciso ser um mago para perceber que é ele que iria jogar. Por isso é que disse que gosto muito do arroz e feijão, com o tempero certo. Tem de ser bem feito", comentou o treinador português após o encontro.

Raphael Veiga e Richard Rios apontaram os outros dois golos do Palmeiras. A segunda mão está marcada para o dia 31 de maio.

Nos outros jogos envolvendo treinadores português, o Botafogo, de Luís Castro, perdeu em casa do Athletico Paranaense, por 3-2. Já o Cruzeiro, de Pepa, empatou a um golo em casa do Grémio e o Bahia, orientado por Renato Paiva, alcançou um nulo no reduto do Santos.