"Stones percebeu que é o parceiro de Rúben Dias. Com Otamendi, era um contra o outro"

Joleon Lescott, antigo defesa do Manchester City, avaliou a solidez da dupla formada por John Stones e Rúben Dias no clube.

A chegada de Rúben Dias ao Manchester City mudou por completo a face defensiva da equipa de Guardiola. A instabilidade criada pela saída de Vincent Kompany em 2019 foi superada com a contratação do português e os elogios à dupla formada com John Stones sucedem-se.

Desta feita, foi Joleon Lescott, antigo internacional inglês e ex-jogador dos "citizens", que avaliou o sucesso recente da parceria entre Stones e Dias, destacando o contributo fulcral do ex-Benfica.

"O que mais me impressiona é a fiabilidade e a consistência dele. É sólido em todos os aspetos, a defender, a atacar... Mas a disponibilidade é mesmo o melhor. Fez 50 jogos em cada uma das últimas duas épocas no Benfica e já leva 27 pelo City. Ter alguém sempre disponível e em boas condições é importante. Ele chegou à equipa e tem sido o craque", começou por assinalar Lescott, citado pelo canal BT Sport, lembrando uma dupla menos sólida no eixo defensivo da equipa de Manchester.

"Quando eu jogava no City, o Vinny [Vincent Kompany] precisava de um parceiro, de alguém que lhe permitisse mostrar o quão bom era. Reconheci isso e também acho que o Stones percebeu isso com Rúben Dias. Quando o via jogar com Otamendi, era como se estivessem a jogar um contra o outro, porque estavam a competir por um lugar no onze. Agora, John Stones complementa alguém. E isso também vai ajudar o Laporte, porque já perceberam que o Dias é que manda", acrescentou o ex-futebolista, que trabalha no Manchester City como um dos responsáveis pelos jogadores emprestados a outros clubes. E prosseguiu com mais elogios ao internacional português:

"O que mais me surpreendeu nele foi a velocidade. O melhor elogio que posso fazer é dizer que ele já fez 27 jogos e só recentemente me apercebi da velocidade que tem. Só o vi a ter que usar a velocidade uma vez. Isso significa que tem estado sempre na posição certa", rematou Lescott.