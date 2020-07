"Sporting e Benfica? Às segundas-feiras treinava num, às quartas e quintas no outro..."

Nani, aqui ao serviço do Sporting e com a braçadeira de capitão

Nani recordou os primórdios da carreira e lembrou o dia em que recebeu mensagem para reunir com os dois grandes da capital.

O internacional português Nani concluiu a formação no Sporting, clube onde também se estreou como profissional e se deu a conhecer ao mundo do futebol, mas a história poderia ter sido bem diferente. Isto porque, na altura em que rumou ao clube verde e branco, poderia também ter assinado pelo... Benfica,

"No final da primavera de 2003, comecei a treinar no Sporting. Mas também estava a treinar no Benfica, porque o treinador deles deixou-me ir para lá. Era de loucos: às segundas-feiras treinava num dos dois maiores clubes de Lisboa, às quartas e quintas treinava no noutro", começou por contar o extremo dos Orlando City ao portal "The Players' Tribune".

"No final do meu período de testes no Sporting, um dos técnicos disse-me que não podiam ficar comigo. Mas que poderia voltar para fazer a pré-época com eles. Não queria ser mal-educado e, no final do verão recebi uma mensagem do Sporting que dizia para reunirmos às 10h00. E também recebi uma do Benfica: 'Reunião às 10h00 de amanhã'. Eu respondi, que sim aos dois", relatou Nani.

"Talvez devesse ter escolhido o Benfica, uma vez que ainda não me tinham mandado embora. Mas tinha muitos amigos no Sporting e conhecia o treinador. Então voltei e joguei muito bem num torneio no final da pré-época. Dois dias depois, o treinador deu-me uma palmada nas costas e disse, a sorrir: 'Nani, sempre soube que ias ficar connosco'", revelou o extremo de 33 anos, que deixaria o Real Massamá para rumar a Alvalade.