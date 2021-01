Sporting congratula Abel Ferreira por erguer a Taça Libertadores

Técnico estreou-se na função pela equipa de juniores do emblema de Alvalade em 2011/12, antes de orientar os bês leoninos em 2013/14. Como jogador, vestiu a camisola verde e branca durante seis temporadas

O Sporting congratulou, este sábado, o treinador português Abel Ferreira pela conquista da Taça Libertadores ao serviço dos brasileiros do Palmeiras, frente ao Santos, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

"Parabéns Abel e Palmeiras pela conquista da Libertadores", lê-se na página oficial de Twitter do Sporting, clube no qual alinhou como jogador profissional e deu os primeiros passos como treinador.

Abel Ferreira estreou-se como treinador nos juniores do Sporting na época 2011/12, clube no qual terminou a carreira, depois de seis temporadas com a camisola leonina. Antes, tinha alinhado durante duas épocas no Sporting de Braga.

Como treinador, depois de comandar os juniores dos leões, ascendeu à equipa B dos lisboetas, em 2013/14, rumando, na época seguinte, para os minhotos, também para orientar a equipa secundária, mas assumindo a formação principal em 2016/17.

Na sua quinta final, o Palmeiras conquistou a Taça dos Libertadores pela segunda vez na sua história, depois da conquista em 1999, então sob o comando de Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de Portugal, ao vencer o Santos, por 1-0, com um golo do suplente Breno Lopes, aos 90+9 minutos.

O "verdão" sucede no historial da principal competição sul-americana de clubes ao Flamengo, que tinha arrebatado a edição de 2019 sob o comando do atual treinador do Benfica Jorge Jesus, depois de bater o River Plate por 2-1, na primeira final a um só jogo na história da prova.