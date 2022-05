Spartaks Jurmala aposta em Fabiano Flora

Técnico português abandonou a seleção do Madagáscar, onde desempenhava as funções de adjunto, e assinou contrato até ao final do presente ano

Fabiano Flora é o novo treinador do Spartaks Jurmala, último classificado do campeonato da Letónia. O técnico português desempenhava as funções de adjunto da seleção do Madagáscar, mas abandonou o país à boleia do clima de tensão política e não demorou a abraçar um novo projeto.

Flora assinou pelo campeão letão em 2016 e 2017 até ao final deste ano e terá como objetivo conduzir o "gigante adormecido" à manutenção no primeiro escalão. Em Jurmala, o comandante português terá como adjunto Mihails Zemlinksis, um dos integrante da histórica seleção da Letónia que disputou o Europeu'2004 em Portugal.