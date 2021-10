Spartak Moscovo de Rui Vitória cede empate aos 95 minutos

Após um empate com o Dinamo Moscovo (2-2) e uma goleada sofrida frente ao líder Zenit (7-1), o conjunto de Rui Vitória averbou mais um encontro sem vencer e segue no oitavo lugar.

O Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, somou este sábado o terceiro jogo seguido sem vencer na Liga russa, ao conceder o golo do empate 1-1 com o Rostov aos 90+5 minutos, na 13.ª jornada.

A formação moscovita colocou-se na frente perto do final, aos 78 minutos, através de Ruslan Litvinov, só que não foi capaz de segurar a vantagem e viu Danil Glebov repor a igualdade "fora de horas", que permitiu aos visitantes saírem provisoriamente da zona de despromoção.

Após um empate com o Dinamo Moscovo (2-2) e uma goleada sofrida frente ao líder Zenit (7-1), o conjunto de Rui Vitória averbou mais um encontro sem vencer e segue no oitavo lugar do campeonato, com 18 pontos.

Além de estar a consideráveis 11 pontos de distância do Zenit, o Spartak está a três da quarta posição, a última de acesso às competições europeias, que é ocupada pelo Lokomotiv Moscovo, formação que tem menos uma partida.