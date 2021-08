Spartak Moscovo bate Ural e Rui Vitória respira melhor na Rússia

Equipa da capital russa bateu o Ural pela margem mínima, após três desaires consecutivos.

O Spartak Moscovo, do treinador português Rui Vitória, venceu este sábado por 1-0 o Ural, na quarta jornada da Liga russa, no regresso aos triunfos após a eliminação pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

O único golo do encontro foi marcado por Roman Zobnin, aos 27 minutos, que permite ao Spartak Moscovo regressar às vitórias após três derrotas consecutivas, sofridas nos dois jogos com o Benfica, ambas por 2-0, e Nizhny Novgorod (2-1).

O Spartak recebeu o Ural após na terça-feira ter sido afastado pelo Benfica na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com as águias a vencer na segunda mão por 2-0, na Luz, confirmando o triunfo também por 2-0 alcançado em Moscovo.

Com a quarta jornada ainda a decorrer, o Spartak Moscovo segue na sétima posição, com seis pontos, a três do trio ainda invicto formado por Zenit, Rubin e Dínamo Moscovo, todos com menos um jogo, enquanto o Ural é 15.º e penúltimo, com um.