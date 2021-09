Spartak, de Rui Vitória, regressa às vitórias no campeonato russo

Redação com Lusa

Formação moscovita orientada pelo técnico luso, que não somava um triunfo há duas jornadas, está agora a sete pontos do líder da competição

O Spartak Moscovo, treinado pelo português Rui Vitória, regressou este sábado às vitórias no campeonato russo de futebol, depois de um empate e uma derrota nas rondas anteriores, ao vencer em casa o Khimki, por 3-1.

A equipa moscovita, que segue em sexto lugar da prova, com dez pontos em sete jornadas, com três vitórias, um empate e três desaires, recebeu um adversário que está apenas um ponto acima da linha de descida, mas com mais um jogo.

No jogo deste sábado, o Spartak chegou à vantagem ainda no primeiro tempo, com um golo de Airton, aos 25 minutos, e Promes, aos 48, e Ponce, aos 69, dilataram a vantagem, ainda antes de Glushakov marcar para os visitantes, aos 89.

O principal campeonato russo é liderado, atualmente, pelo Zenit São Petersburgo, com 17 pontos (mais sete do que o Spartak), e que este sábado venceu em casa o Akhmat Grozni (3-1).