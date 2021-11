Spartak, de Rui Vitória, empata no dérbi de Moscovo

Rui Vitória, treinador do Spartak de Moscovo

Formação moscovita, que recuperou de uma desvantagem no marcador, está na nona posição do campeonato, a 11 pontos do líder Zenit

O Spartak Moscovo, orientado pelo treinador português Rui Vitória, somou este doingo o quarto jogo na I Liga russa vencer, ao empatar a um golo (1-1) na receção ao Lokomotiv Moscovo, relativo à 14.ª jornada da competição.

No dérbi moscovita, o Lokomotiv chegou à vantagem pelo holandês Gyrano Kerk, aos 23 minutos, e, com o Spartak reduzido a 10 elementos desde os 35, por expulsão de Ruslan Litvinov, o golo do empate surgiu por Nail Umyarov, aos 64.

O Spartak Moscovo, que somou três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos da Liga russa, segue na nona posição, com 19 pontos, a 11 do líder Zenit, enquanto o Lokomotiv Moscovo ocupa o quarto posto, com 25.