"Sou meio maluco, um treinador que gosta de fazer coisas fora da caixa e às vezes é um idiota"

Declarações de Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, após a vitória do Verdão em visita à Chapecoense (0-2), em jogo a contar para a 21.ª jornada do Brasileirão.

Análise do jogo: "Hoje encontrámos muito espaço, não só com a qualidade do Palmeiras. No último jogo enfrentámos o Flamengo, que foi muito forte defensivamente. Os jogadores também precisam de ser criativos a defender. A Chapecoense não está numa posição muito boa, uma equipa que seguramente tem que melhorar os seus processos, também. Conseguimos vencer porque somos melhores. A nossa obrigação hoje era ganhar e ponto."

Autocrítica: "Não jogámos bem o segundo tempo e a culpa é minha. Sou "engenhocas", arrisco muito. A equipa jogou mal com a bola porque queria ver a dinâmica de um jogador só e na minha opinião não tivemos a mesma fluidez. Mexi em posições e o culpado fui eu de não ter um jogo tão fluído. Queria ver uma situação, sob pena até de a Chapecoense entrar no jogo e ganhar como foi contra o Bragantino. A vida é feita de riscos e foi o que fiz. Na segunda parte, pensei um pouco à frente, às vezes cometo erros. A equipa baixou a dinâmica ofensiva, mas foi por culpa minha. Ainda assim tivemos duas oportunidades para fazer o terceiro golo e matar o jogo."

Autoanálise: "Eu sou meio maluco, um treinador jovem, que gosta de fazer coisas fora da caixa, que erra, que perde, que às vezes é um idiota. Sei o que faço, onde vim, onde estou, aquilo que quero, o caminho que quero percorrer e os meus jogadores acreditam em mim. Isto é mais importante. Quando o jogador é bom, a ideia coletiva é boa, os jogadores podem atuar em qualquer posição."

Atlético-MG na terça-feira (Libertadores): "Vamos jogar com um adversário que tem apostado tudo, tem apostado forte. É o favorito, já os dão na final com o outro adversário. Vamos competir, é o que fazemos. Vamos analisar o nosso adversário. É a duas mãos, vamos ser humildes, colocar em prática a nossa capacidade, força coletiva, usar nossa técnica, tática e competir."

Favoritismo: "Temos as nossas ambições, mas ninguém tem dúvida nenhuma que o adversário [Atlético Mineiro] é o favorito, pelo que investiu, pelo que gastou e continua a gastar. Na nossa humildade, no nosso feijão com arroz, vamos tentar chegar aos nossos objetivos. Queremos tanto quanto o nosso adversário vencer. Vamos usar as armas que temos e usaremos o mais indicado para estar na final da Libertadores."