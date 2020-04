Todos os jogadores fizeram o teste à covid-19, nenhum acusou positivo e o futebol vai voltar na Arménia

O central Ângelo Meneses cumpriu o segundo dia de treinos no Ararat-Armenia e até já participa em "peladinhas". "Somos divididos em dois grupos de dez que trabalham com um intervalo de hora e meia. Estes grupos equipam-se em dois balneários diferentes, com uma distância de segurança entre cada jogador. O balneário é desinfetado antes e depois do treino e temos feito essencialmente exercícios físicos, posse de bola e uma mini "peladinha" com balizas reduzidas", contou a O JOGO o antigo jogador do Famalicão que se mudou esta temporada para o atual líder do campeonato arménio.

Para que o regresso ao relvado fosse possível, todos os elementos dos dez clubes da liga foram testados e nenhum acusou positivo à covid-19. "Toda a gente que interage com a equipa teve que fazer o teste anteontem [segunda-feira]. No dia seguinte disseram-nos que ninguém estava infetado e a federação já deu autorização para o campeonato recomeçar no final de maio ou na primeira semana de junho", explica.

Na Arménia há registo de 1523 infetados com o coronavírus e 24 mortos, mas Ângelo assegura que no treino não há receio de ir ao contacto físico. "No balneário não nos cumprimentámos, mas não impuseram regras no treino. O médico disse-nos para não termos medo, mantermos os mesmos cuidados de higiene e não sairmos de casa depois da sessão de trabalho. É óbvio que este vírus não é uma brincadeira e é preciso termos cautela, porém sentimo-nos mais tranquilos porque toda a gente foi testada e estamos bem de saúde", esclarece o defesa de 26 anos.