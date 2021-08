Solskjaer, treinador do United: "Talvez tenha exagerado com Bruno Fernandes"

Solskjaer, treinador do Manchester United, admite que Bruno Fernandes teve minutos a mais na época passada e que lhe devia ter dado mais descanso.

Bruno Fernandes foi um dos jogadores mais utilizados dos campeonatos europeus na época passada e Solskjaer, treinador do Manchester United, admite, agora, que talvez tenha exagerado com o médio, dando-lhe pouco descanso. Ainda assim, justifica com o facto de o médio ser muito importante para a equipa.

"Temos que chegar a abril e maio com jogadores frescos. Precisamos de jogadores com aquele fator X que possam fazer a diferença. No ano passado, por exemplo, talvez tenha exagerado com Bruno Fernandes, mas foi porque ele era muito importante para nós. Acrescentando estes jogadores extra, como o Jesse [Lingard], que está de volta, o Jadon [Sancho] que acabou de chegar, o Anthony [Martial], que está novamente recuperado, teremos muito mais com que trabalhar", disse numa entrevista à ESPN.

Em 2020/21, o internacional português fez um total de 58 jogos e marcou 28 golos.