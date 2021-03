Solskjaer: "Prefiro ter o fogo na barriga e o desejo do Bruno Fernandes..."

Técnico norueguês falou do temperamento do médio que lidera o Manchester United

O treinador do Mancheste United, Ole Solskjaer, falou da personalidade do português Bruno Fernandes, em entrevista ao "Football Daily", contando que teve uma boa primeira impressão do português.

"O que consegues ver de perto é a personalidade, porque simplesmente o segues. Prefiro ter o fogo na barriga e o desejo do Bruno. É muito importante para ele vencer, daí que ele ponha em causa todas as decisões do árbitro e as decisões de cada companheiro de equipa", disse o norueguês.

Os red devils pagaram 55 milhões de euros ao Sporting pelo internacional luso em janeiro do ano passado. Esta época, Fernandes contabiliza 23 golos em 45 jogos oficiais.