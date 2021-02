Bruno Fernandes: "Solskjaer ficou verdadeiramente chateado comigo duas vezes"

Bruno Fernandes, médio português do Manchester United

Bruno Fernandes falou do primeiro ano no Manchester United e comentou relação com o treinador dos red devils.

Bruno Fernandes falou, em entrevista à televisão norueguesa TV2, o primeiro ano no Manchester United e da importância de Ole Gunnar Solskjaer.

"Acho que toda a gente sabe que ele dá muita confiança aos jogadores. As conversas que tivemos, quando vim para cá, foram muito importantes para mim, porque ele sempre me disse que me devia expressar", começou por dizer Bruno Fernandes.

"No início, ele dizia muitas vezes que eu me devia expressar, ser eu mesmo e fazer as mesmas coisas como sempre fiz", continuou a contar.

Bruno Fernandes continuou a explicar a sua relação com o treinador dos red devils: "Com o tempo ele começou a exigir cada vez mais de mim e acho que é importante que eu também tenha devolvido. É sinal que temos coisas para melhorar".

"Ele tem os seus momentos, como toda a gente. Acho que ele ficou, verdadeiramente, chateado comigo duas vezes. Não é muito, uma vez que já fiz 54 jogos. Durante esses jogos ele ficou chateado comigo duas vezes, não é mau, deixa-me feliz isso", disse, acrescentando depois: "Mas é importante. Às vezes ele tem de ser calmo, mas outras vezes ele tem de berrar e gritar com os jogadores", referiu.

"Tem a ver com a forma como consegues tirar melhor proveito dos jogadores. Para mim, resulta bem que ele fique chateado às vezes. Eu não quero ser daqueles jogadores que ninguém lhes exige nada. Eu quero que tanto ele como os meus companheiros de equipa me exijam coisas quando eu não as faço bem", explicou.