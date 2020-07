Solskjaer encantado com Bruno Fernandes: "Já fez de tudo num curto período de tempo"

Bruno Fernandes é um dos jogadores mais influentes do Manchester United e tem feito as delícias dos adeptos e do treinador desde que chegou a Old Trafford, em janeiro.

Seis golos, sete assistências, dez jogos e uma lufada de ar fresco no onze titular do Manchester United. Bruno Fernandes chegou e encantou, sendo já um dos ídolos dos adeptos e uma peça chave para o treinador Ole Gunnar Solskjaer.

O norueguês elogiou as capacidades do médio dentro de campo, mas também a humildade que teve aquando da chegada a Old Trafford. "Ele exige muito de mim e dos companheiros de equipa. No primeiro dia aqui, ele apertou a mão de toda a gente. Não chegou a pensar que era a grande figura. Apertou a mão de todos os membros do staff. E tem muito talento, claro. Faz cruzamentos, assiste, marca, bate penáltis... já fez de tudo num curto período de tempo", contou o técnico dos red devils no podcast The High Perfomance.

Solskjaer relembrou também a contratação do ex-Sporting e uma chamada para Cristiano Ronaldo que ajudou na tomada de decisão. "Chegar ao Cristiano foi fácil, consegui o contacto dele através do Evra e falei com ele. As recomendações do Cristiano deixaram-no Bruno Fernandes numa boa posição", explicou.

O Manchester United é a equipa da Premier League que mais pontuou desde a chegada de Bruno Fernandes chegou e as muitas vitórias colocam a equipa numa boa posição para lutar pelo acesso à Liga dos Campeões.