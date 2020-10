Solskjaer comenta palavras de Bruno Fernandes: "Falou bem no outro dia"

Treinador do Manchester United elogiou o médio português e frisou que o plantel "mantém a união".

Durante as semanas de jogos de seleções, a imprensa britânica levantou rumores sobre uma alegada discussão entre Ole Gunnar Solskjaer e Bruno Fernandes na sequência da goleada sofrida pelo Manchester United frente ao Tottenham, por 6-1. O médio português, após o Portugal-Suécia, negou essa informação, apesar de admitir que não gostou de ser substituído.

Esta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão do treinador dos "red devils" ao jogo com Newcastle, a relação com Bruno Fernandes voltou a ser tema de destaque, com o norueguês a destacar o clima de união no balneário do United.

"Temos estado em contacto com os jogadores que estiveram fora e temos de ultrapassar esse tipo de coisas com a maior brevidade possíve. Sabemos que, à mínima oportunidade, tentam criar divisões a partir de fora. O Bruno falou bem no outro dia, estamos unidos e temos de manter-nos assim, não podemos dar ouvidos a tudo o que vem de fora", começou por referir Solskjaer, prosseguindo:

"Desde que chegou, em fevereiro, o Bruno perdeu dois jogos de campeonato, aconteceu terem sido em curto espaço de tempo. Ele não está habituado a perder jogos, mas, bem-vindo ao Manchester United, vão tentar criar uma divisão entre nós. Não vai acontecer, temos um grupo que quer trabalhar e continuar unido", rematou.