Socos entre adjunto de Abel e o vice-presidente do Flamengo

Abel Ferreira, coach of Palmeiras, reacts during the Brazilian Cup final match against Gremio in Sao Paulo, Brazil, on March 07, 2021. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP)

ESPN Brasil avança que existiram confrontos físicos entre João Martins e Marcos Braz

A Supertaça do Brasil que o Flamengo conquistou frente ao Palmeiras aqueceu e de que forma. Abel Ferreira foi expulso na primeira parte, mas a crispação não terá ficado por aí.

Avança a "ESPN Brasil" que terão havido agressões entre o adjunto do treinador português, João Martins, e o vice-presidente do Fla, Marcos Braz no túnel de acesso aos balneários.

João Martins foi expulso e a caminho do balneário o português cruzou-se com dirigentes do Flamengo e terá dito a Marcos Braz para o Flamengo "levar logo a taça".

O responsável pela formação do Ruo de Janeiro não gostou e respondeu. O diretor executivo do Flamengo, Bruno Spindel, terá dito mesmo 'vai levar no c...'.

Foram necessários dois seguranças para separar Martins e Marcos Braz, que se envolveram em cenas de pugilato. Além dos socos, Braz terá caído na escada do túnel e, alegadamente, terá sido agredido continuamente no chão.

Depois, seguranças, dirigentes e jogadores trocaram acusações, empurrões e socos. Os funcionários da CBF e os seguranças privados contratados para o encontro no Mané Garrincha lá conseguiram acalmar os ânimos, ainda que haja, certamente, muita tinta para correr de ambos os lados.

O Flamengo, recorde-se, ganhou a Supertaça depois de derrotar o Palmeiras, nos penáltis.

O canal TNT Sports divulgou um vídeo com imagens da confusão: