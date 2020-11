"Soberbo Fábio Silva não esperava defrontar o Doncaster no Troféu Papa John's"

Avançado português marcou os dois golos do triunfo (2-1) dos sub-21 do Wolverhampton sobre o Doncaster.

Nuno Espírito Santo já tinha avisado que Fábio Silva poderia atuar pela equipa de sub-23 do Wolverhampton, de forma a ganhar ritmo e acelerar a adaptação ao futebol britânica, mas, na terça-feira, o jovem ponta de lança português atuou pelos... sub-21 dos Wolves.

E fê-lo com distinção. A equipa das West Midlands bateu o Doncaster por 2-1, graças a dois golos do ex-FC Porto, em partida referente ao Troféu Papa John's, nova denominação do Troféu EFL, que junta clubes da League One e da League Two (terceiro e quarto escalões do futebol inglês) assim como equipas jovens dos emblemas da Premier League e do Championship.

Fábio Silva mostrou faro de golo e a imprensa britânica não passou ao lado da exibição do jogador de 18 anos. Num artigo intitulado "Reforço recorde dos Wolves bisa em exibição soberba pelos sub-21", o jornal Express & Star começa com uma pitada de bom humor a análise ao encontro.

"Quando foi contratado pelos Wolves a troco de 40 milhões de euros, há alguns meses, Fábio Silva não esperava defrontar o Doncaster no Troféu Papa John's", pode ler-se no texto, que prossegue com elogios ao português:

"Mas o avançado português, de apenas 18 anos, não é a típica contratação milionária e, com dois golos cheios de brilhantismo, esta experiência pode ser categorizada de experiência útil e, em última instância, altamente bem-sucedida. Ele [Fábio Silva] fez a diferença na vitória por 2-1 sobre a equipa da League One. Aproveitou ao máximo a oportunidade e, certamente, viu a confiança subir exponencialmente", acrescenta a publicação, que destaca ainda o "instinto predador" demonstrado por Fábio Silva.

"Se tudo correr bem, será um sinal do que está por vir num futuro próximo", remata.