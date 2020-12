Sob pressão, Sá Pinto recebe garantia de permanência do presidente do Vasco

Ricardo Sá Pinto venceu apenas dois dos 11 jogos à frente do Vasco, está na zona de descida do campeonato brasileiro e vem de uma eliminação dececionante em casa na Taça Sul-Americana. Parte da imprensa e dos adeptos do Vasco pedem a saída do treinador português, no clube há mês e meio.

A pressão sobre Sá Pinto ganhou força após a derrota por 1-0 seguida de eliminação diante do Defensa y Justicia, em São Januário, nesta semana. A equipa do Rio de Janeiro, que já havia sofrido uma goleada por 4-1 em casa, na última jornada, para o Ceará e amargava a zona de desclassificação do Brasileirão, ainda perdeu a hipótese de seguir adiante na única competição internacional da época.

Os adeptos do Vasco protestaram contra dirigentes, atletas e, entre os alvos, estava também Sá Pinto, que acumula duas vitórias, cinco empates e quatro derrotas pelo clube. Após a derrota para a equipa argentina, Sá Pinto mostrou-se rude com os jornalistas. A entrevista coletiva durou apenas dois minutos e meio. Como fazer a equipa evoluir? "Continuar a trabalhar para melhorar", respondeu o treinador.

Um dos principais sites desportivos do Brasil, o UOL afirma que "no atual cenário, a diretoria (do Vasco) ainda não pensa em concretizar uma troca no comando da equipe, com a demissão de Sá Pinto. Porém, o trabalho do treinador vem sendo avaliado e há correntes no clube que apoiam a saída". O Globoesporte.com, por sua vez, afirmou que "a pressão (pela demissão do técnico) é uma realidade, seja ela interna ou externa" - apontando que dirigentes do clube também não querem a continuidade de Sá Pinto.

"A contratação de Ricardo Sá Pinto era uma aposta num nome que chegaria com boa aceitação da torcida, depois da demissão de Ramon, às vésperas da primeira eleição. Depois de 11 partidas, o português estacionou no sistema de jogo com três defesas e a produção ofensiva não avançou e ainda esbarra na disposição tática da equipa. Quase sempre com menor posse de bola em campo", publicou o portal numa reportagem analítica.

Consultado pelo mesmo Globoesporte.com, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, garantiu que o treinador seguirá no clube. "Nenhuma possibilidade de ser demitido. O Sá Pinto continua. Não se pensou em nada disso, a gente entende que mudança de treinador não vai mudar esse cenário, a responsabilidade é de todos" disse o presidente do clube brasileiro.

Um ponto atrás do Sport Recife, 16º colocado com 24 pontos, o Vasco precisa vencer o Grémio, às 19h00 deste domingo, em Porto Alegre, para deixar a zona de desclassificação e amenizar a tensão. Sá Pinto acumula cinco jogos sem vitória (dois empates e duas derrotas). O último triunfo aconteceu em 14 de novembro, contra o Sport Recife.