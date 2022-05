Soares marca e Olympiacos de Pedro Martins consolida liderança na Grécia

Com este triunfo, o Olympiacos, já campeão, consolidou a liderança no campeonato, com 79 pontos, seguido do PAOK, com 60, do Panathinaikos, com 55, e do Aris, com 53.

O Olympiacos, treinado pelo português Pedro Martins, venceu o Aris, em Salónica, por 1-0, em jogo da 33.ª jornada da Liga grega, com o ex-portista Tiquinho Soares a marcar o único golo da partida.

O momento determinante do jogo aconteceu aos 55 minutos, quando o brasileiro Tiquinho Soares colocou o Olympiacos na frente do marcador.

Pela equipa de Pedro Martins, alinhou o internacional sub-21 português João Carvalho, que foi titular e acabou substituído à beira do final da partida, aos 82 minutos, pelo médio Vasilios Sourlis.

No banco do Olympiacos, de onde não saiu, esteve um internacional portugu^s, Rony Lopes, enquanto o seu compatriota Bruno Gama foi lançado em campo pelo técnico do Aris de Salónica aos 66 minutos, a render o médio argentino Mateo García.

Com este triunfo, o Olympiacos, já campeão, consolidou a liderança no campeonato, com 79 pontos, seguido do PAOK, com 60, do Panathinaikos, com 55, e do Aris, com 53.