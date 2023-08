Soares elogiado por Lage: "Não está no Botafogo para terminar a carreira"

Declarações de Bruno Lage, treinador do Botafogo, após a vitória por 2-1 na receção ao Guaraní, para a primeira mão dos oitavos de final da Taça Sul-Americna.

Sobre Tiquinho Soares: "É um jogador que tem tudo. Quer atacar e quer defender. É muito forte. Fico extremamente orgulhoso de trabalhar com eles e o Tiquinho é um bom exemplo disso. O melhor atacante do campeonato brasileiro ficar de fora [da titularidade] e entrar com esta mentalidade e em 45 minutos fazer o trabalho que ele fez, isso é muito profissional. Ele sabe a carreira que fez, está no topo e não está no Botafogo para terminar a carreira, muito pelo contrário. Está para conquistar coisas que ainda não conquistou. Tecnicamente é fantástico."

Balanço da partida: "Foi uma exibição para olhar para os pontos positivos da primeira reviravolta da equipa, que teve controlo emocional para continuar a jogar. Soube ter a atitude de ir crescendo. É um trabalho fantástico com estes homens. Este é o compromisso do Botafogo, ir jogo a jogo com este empenho e esta dedicação. Tivemos a capacidade de virar o jogo com os que iniciaram e com os que vieram do banco. Pelo número de oportunidades que criámos poderíamos ter concretizado, mas o futebol é isto. Criámos oportunidades para marcar, marcámos dois, sofremos um e na próxima semana vamos ao Paraguai decidir a eliminatória."