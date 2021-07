Árbitro português parte para Tóquio no dia em que cumpre o 42.º aniversário.

Apoio dos portugueses: "Confesso que, quanto à nossa equipa de arbitragem e à nossa arbitragem nacional, desde que começou o Europeu, tenho sentido uma grande onda de calor humano, grande apoio, algo que estava habituado, faz com que tenha mais responsabilidade e que mantenha os pés ainda mais assentes no chão para trabalhar e chegar mais longe. Esta onda faz com que nos sintamos melhor a fazer o nosso trabalho, torna o clima muito mais agradável para desempenhar a nossa função."

Leva algum apito especial? "Não, não levo nada em particular. Levo o coração cheio da vossa presença. Isto também é apoio. Obrigado pela vossa presença, é quase como gasolina para nós conseguirmos pôr o nosso carro a andar no Japão. Sinto-me de coração cheio, não só da Câmara de Gaia, como de outros. Fomos recebidos na Câmara de Matosinhos com voto de boa sorte para o desempenho danosas função, em Coimbra, do apoio comum de todas as pessoas, que não era muito habitual, as pessoas contactam-nos. Uma vizinha disse que ficava a apoiar, isto é único."

Há uns anos sonhava estar a partir para os Jogos Olímpicos no seu aniversário? "Eu sonhava isto, lutei por isto, trabalhei por isto. É o trabalho de muita gente, do Conselho de Arbitragem, da APAF.... O mais importante é que o futebol precisa disto, deste ambiente, precisa de ser valorizado, precisa desta onda positiva, não precisa de outras ondas."

Ficam na aldeia olímpica? "Não ficamos na aldeia olímpica, é o lado menos bom do covid. Também no Europeu foi um momento único, [com o covid] não é a mesma coisa, mas temos de encher-nos com o que temos, levo isto até ao fim da minha carreira. Cerimónia de abertura? Só gostava de estar presente, espero bem que me deixem.

Quantos anos tem pela frente na arbitragem? "Tantos quantos aqueles que o futebol achar que eu deva cá estar."

Artur Soares Dias, a cumprir o 42.º aniversário, teve direito a um pequeno bolo no aeroporto: