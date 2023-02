Só o Barcelona fez melhor do que o Celta de Carvalhal

Nos últimos cinco jogos, a equipa de Vigo somou 10 pontos. Catalães conquistaram os 15 possíveis nesse período

O Celta de Vigo entrou, finalmente, numa rota de resultados bastante animadores, com a conquista de 10 pontos nos últimos cinco jogos realizados. À vitória no terreno do Elche seguiu-se um empate com o Villarreal e uma derrota em Maiorca, mas nas duas últimas jornadas os galegos arrancaram preciosos triunfos frente ao Athletic Bilbao (casa) e Bétis (fora) que conduziram a equipa a lugares mais tranquilos na classificação (13ª posição).

Com os resultados obtidos recentemente, Carlos Carvalhal assume-se como o segundo treinador que mais pontos conquistou nas últimas cinco jornadas (10), a par da Real Sociedad. Melhor só mesmo o Barcelona, que fez o pleno de vitórias e conquistou os 15 pontos possíveis. O Real Madrid apenas somou sete pontos nesse período.