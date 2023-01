Só a Áustria escapou à festa de portugueses

Rúben Dias e Bernardo Silva no Manchester City

Todas as grandes potências futebolísticas da Europa contaram com técnicos ou futebolistas portugueses a festejar. E no planeta foram 63 troféus ganhos, um recorde que supera em mais de 50% os de 2020.

Nunca, como em 2022, foram ganhos tantos troféus por treinadores e jogadores portugueses por esse mundo fora. Entre títulos de campeão nacional, taças, supertaças e outros torneios oficiais, falamos de nada menos do que 63 diferentes celebrações de técnicos e futebolistas lusos. O que significa que, dividindo os dias do ano pelas conquistas, houve, em média, um festejo de cinco em cinco dias.

Realce merece a elevada taxa de sucesso nos países onde se disputam as principais ligas europeias. Isto porque, nas dez principais do ranking da UEFA, só no último dessa tabela (Áustria) não houve títulos ganhos pela diáspora.