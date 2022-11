Sky Sports destaca "noite memorável" da família Conceição

Na mesma noite em que Francisco Conceição se estreou a marcar ao serviço do Ajax na Liga dos Campeões, Sérgio Conceição orientou o FC Porto até ao primeiro lugar do grupo B, num jogo em que o filho Rodrigo também participou.

A estação televisiva Sky Sports destaca esta quarta-feira a passada "noite memorável" da família Conceição.

Ontem, Sérgio Conceição orientou a vitória caseira do FC Porto sobre o Atlético de Madrid (2-1), que garantiu o primeiro lugar do grupo B da Liga dos Campeões e o filho Francisco, estreou-se a marcar pelo Ajax dois minutos depois de ter sido lançado (89') no triunfo forasteiro diante do Rangers (3-1).

É de frisar que a vitória dos dragões, que também contou com a presença de Rodrigo Conceição, lançado aos 89 minutos, confere-lhes estatuto de cabeça de série no sorteio dos oitavos de final da liga milionária.

Já o conjunto neerlandês terminou a fase de grupos da Champions no terceiro lugar, sendo relegada para o play-off de acesso aos oitavos da Liga Europa.