Situação de Bernardo Silva gera interesse do Barcelona

Internacional português já quis sair de Inglaterra no passado e o Barcelona equaciona juntar um jogador no possível negócio com o Manchester City

Bernardo Silva poderá mudar de ares na próxima época e tem no Barcelona um possível interessado. Segundo o Mundo Deportivo, o clube espanhol pretende contratar jogadores para assumir a titularidade de forma imediata e o português é visto com bons olhos pelo treinador, Xavi Hernández.

Xavi estará à procura de um atleta que se complemente com o jovem Pedri e que encaixe no seu estilo de jogo, e visto que Bernardo Silva tem vindo jogar nas últimas épocas sob o comando de Pep Guardiola, conhecido por também assumir um estilo com muita posse de bola, o português não deverá ter problemas a encaixar no esquema dos catalães.

A transferência do jogador formado no Benfica poderá ter um entrave financeiro, visto que é um atleta altamente cotado no mercado, tendo custado ao Manchester City 50 milhões de euros em 2017, vindo do Mónaco, e é muito apreciado por Guardiola.

No entanto, o Barcelona poderá utilizar Frenkie De Jong como moeda de troca, reduzindo o preço da transferência de Bernardo Silva. O neerlandês só sai da Cidade Condal caso chegue um médio de classe mundial ao clube como é o caso do português.