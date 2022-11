Leila Pereira, presidente do Palmeiras, garante que seria "uma honra" libertar Abel Ferreira para a seleção do Brasil.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, marcou presença na zona de entrevistas rápidas após a goleada caseira sobre o Fortaleza (4-0), conseguida depois da conquista oficial do Brasileirão.

A dirigente do Verdão deixou largos elogios ao treinador português, garantindo que se a seleção brasileira o chamar, não irá impedir a sua saída, apesar de querer que continue no clube durante muito tempo.

"Claro que eu o libertaria, seria uma honra para qualquer profissional e para o clube ter um técnico nosso ao leme da seleção. Pretendo manter não só o Abel, mas todos os profissionais que trabalham connosco. Ninguém faz nada sozinho, é um grupo de pessoas extremamente capacitadas. Quero que toda essa equipa fique entre nós o máximo de tempo possível", sublinhou.

"Sinto-me muito grata por ser presidente do Palmeiras na era Abel Ferreira. Imaginem que honra será para nós se esse convite para a seleção avançar, confirmará toda a capacidade do Palmeiras. Eu não tenho receio, eu quero o melhor para os meus profissionais. O meu desejo é que ele continue no Palmeiras por muitos e muitos anos! Vou trabalhar e esforçar-me para que ele fique, pelo menos, até ao fim do meu mandato", concluiu Leila Pereira.