Simeone volta a falar da situação de João Félix: "Eu quero ganhar..."

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, deu uma entrevista ao jornal espanhol Marca, em que falou sobre o momento de João Félix no clube.

Sentir o Atlético de Madrid: "É o que sempre dizemos. Futebolistas bons há muitos, mas que possam triunfar no Atlético, apenas os que entendem o que é este clube. Nem todos conseguem."

João Félix entende? "Não vou falar mais do João. O que ele nos está a dar ou deu foi o que se viu. Não creio que ele tenha retido nada do que poderia ter dado. Tal como eu me comportei com ele, tentando dar o máximo para obter algo dele. É possível que na sua procura precise de algo mais... ele, os seus agentes e o clube decidirão."

Falou com o João sobre a situação dele? "Não."

É um talento indiscutível. Falta-lhe ética de trabalho? "Os futebolistas podem explodir em diferentes idades. Há alguns que explodem aos 24 anos, outros aos 22, outros aos 26. Cabe-lhes a eles encontrar a sua maturidade. Estou a falar dele, do Barrios, dos mais novos. Cada um tem o seu tempo e ele tê-lo-á, porque é bom. É um grande futebolista, com muitas ferramentas que muitos futebolistas gostariam de ter."

Entende que ele tenha dito que quer jogar no Barcelona? "Como sempre digo, a melhor maneira de o saber é falando com ele. Ele saberá os motivos."

Se o João Félix ficar no Atlético, será um problema? "Eu quero ganhar, não me importa quem está para conseguir esse objetivo."