Simeone sobre João Félix: "Tem de melhorar e provar o seu valor em campo"

Redação com Lusa

Simeone diz que João Félix é "importante" mas "tudo pode acontecer" em janeiro.

O técnico do Atlético Madrid, o argentino Diego Simeone, afirmou que o futebolista português João Félix é uma "peça importante" na equipa, mas confessou que "tudo pode acontecer" em janeiro, na reabertura do mercado de transferências.

Em conferência de imprensa, questionado sobre um possível pedido do avançado para abandonar o clube em janeiro, caso não seja mais utilizado, Simeone referiu que está preparado para todas as situações, mas defendeu que Félix "tem de melhorar e provar o seu valor em campo".

"Entendo sempre tudo e estou aberto a tudo. Tudo pode acontecer, mas o mais importante é a equipa e o João é uma peça importante da equipa", afirmou Diego Simeone, em Madrid, na antevisão do encontro de sábado, no terreno do Sevilha, da Liga espanhola.

Para o técnico, de 51 anos, o internacional português tem de repetir exibições como a que efetuou no último encontro, frente ao Real Madrid, em que foi lançado apenas no arranque da segunda parte.

"Fez uma grande segunda parte em que mostrou todo o talento que tem. Espero que o repita mais vezes, porque, obviamente, é esse jogador que precisamos. Esse mesmo", frisou o argentino, acrescentando que, mesmo com o francês Griezmann ausente, Félix poderá voltar no duelo com o Sevilha ao banco de suplentes.

Simeone lembrou igualmente que o jogador, de 22 anos, também não costuma ser titular na seleção portuguesa e que a situação acaba por ser semelhante.

"Quando está com Portugal, muitas vezes não é titular, mas acaba os jogos. Não há muita diferença. Tem de melhorar e provar o seu valor em campo. Procuro melhorar todos os jogadores a pensar no que a equipa precisa. Para mim, a melhor forma de crescer é a trabalhar. O João tem umas condições que só de o ver se percebe que é um grande jogador", considerou.

Contratado ao Benfica por 120 milhões de euros em 2019/20, João Félix está a cumprir a terceira temporada no Atlético Madrid e leva apenas um golo nos 13 jogos em que foi utilizado, em todas as competições, na época 2021/22.