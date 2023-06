Treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, diz-se disposto a recuperar o avançado português

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, abriu a porta do regresso de João Félix aos colchoneros.

O avançado português não continuará no Chelsea, por decisão de Pochettino, novo técnico dos blues, segundo notícias recentes.

"O João é nosso jogador. Se não tem sítio no Chelsea, como aparentemente decidiu Pochettino... ele terá de voltar e fará parte da nossa equipa. Estamos dispostos a dar-lhe o melhor no que achamos que é importante. Tem características importantes. Será o que ele quiser ser. Não tenho qualquer problema com ninguém. Sou compatível com toda a gente enquanto pudermos gerar vitórias. Tenho a cabeça aberta entregar-me aos que se entregam. Uma saída? É preciso ver se economicamente é melhor para o clube", afirmou Simeone, em declarações à Cadena Cope.

[vídeo @partidazocope]