Simeone sobre futuro de Félix: "Não o entrevistam há muito tempo..."

Argentino falou sobre o internacional português, mas não quis abrir o jogo

Diego Simeone abordou o imbróglio em torno de João Félix. Apontado à saída, o português continua a ser um valente ponto de interrogação para o Atlético de Madrid.

"Félix? A melhor forma é perguntar-lhe. Vejo que não o entrevistam há muito tempo... Está no plantel. Não participou nos jogos amigáveis porque estava com uma lesão que o tirou dos dois primeiros jogo. No segundo, entendemos que não estava pronto para jogar e, por isso, não foi convocado. Para o jogo do campeonato teve uma boa semana de treinos e esteve na equipa", afirmou o técnico dos colchoneros, em conferência de imprensa.

Simeone explicou ainda que o português vai ficar de fora da segunda jornada, em Sevilha, diante do Bétis, devido a problemas físicos.

"Na última sexta, sofreu um desconforto e não vai estar com o grupo", atirou.

Recorde-se que o internacional português tem sido dado, nos últimos dias, como provável reforço do Barcelona.